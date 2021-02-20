Яскравий факел тропіках: в Індонезії збудували прекрасну віллу, що стане окрасою лісу

Вілла в Індонезії – це проєкт, який досліджує контур та гнучкість у тропіках. Будівля має казкові види та вражає дизайном.

Проєкт архітектурної студії Bgnr Architects розташований на вершині вражаючої ділянки розміром понад 1 гектар.

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Площа проєкту – 980 квадратних метрів.

Неймовірний басейн / Фото Archdaily

Вілла сконструйована таким чином, щоб налаштувати розміщення кожної кімнати так, щоб у кожному приміщені був панорамний вид. На південь відкривається пагорб та місто, а на схід – пишна зелень сосен.

Плавні лінії посеред лісу / Фото Archdaily

Розмістивши кожну кімнату під кутом майже 45 градусів, усі кімнати захищаються від суворого західного сонячного світла, маючи при цьому принаймні дві точки огляду на сосни, гору та пагорб.

Затишний інтер'єр / Фото Archdaily

Біля головних дверей розміщений ставок зі скельною колекцією власників. Ця суміш сировини природних фактур гірських порід та гладкості нітрохи відшліфованого мармуру стає темою зовнішнього та внутрішнього приміщень вілли.

Неймовірний вид / Фото Archdaily

Вночі кожне крило випромінює світло в усі боки пагорбів, перетворюючи будинок на казковий ліхтар.