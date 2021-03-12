Єднання з природою: дивовижний сад на даху міського будинку

Джерело:Сontemporist
Сад та лаунж на даху дому у людному та гамірному місті - це чудовий спосіб перебувати поруч із міськими зручностями та водночас насолоджуватися природою.
Дизайнер проєкту MYTO Despaces Мартін Бріссон та ландшафтний архітектор Роксана Міллер спільно створили сад та лаунж на даху будинку в Монреалі, Канада.
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Плоский дах будинку перетворений на простір, наповнений красивими рослинами.
Площа проєкту складає 180 квадратних метрів / Фото Сontemporist
Власник помешкання бажав простору, який можна використовувати для проведення вечірок та водночас читання книг, із чудовим видом на місто та прилеглі райони.
Чудовий проєкт, який надихає / Фото Сontemporist
Сучасний дизайн даху має настил з дерева Іпе – породи, відомої своєю в'язкістю, високою щільністю та кольором. Набір спеціальних сівалок був розроблений для приховування вентиляційного обладнання на даху.
Неймовірний простір / Фото Сontemporist
Для безпеки невисока захисна стінка з прозорого скла охоплює весь периметр. Край тераси також межує з барвистою і дещо непокірною рослинністю, включаючи польові квіти.
Тонке мінімалістичне освітлення було обрано для освітлення тераси та демонстрації рослин. Вночі на відкритому просторі панує тепла, затишна та мирна атмосфера.