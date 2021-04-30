Затишна крихітка: унікальний будиночок, який поміститься у будь-який простір

В сучасних мегаполісах стає все складніше знайти простір для життя. Яке рішення знайшли японські архітектори – читайте у матеріалі.
Японсько-австралійська архітектурна студія Atelier створила ряд будиночків, які не потребують великого простору.
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Невеликі будиночки мають доволі затишний дизайн. Це стало результатом поєднання японських та австралійських традицій.
Заповнення міського простору / Фото Dezeen
Невелика дерев'яна конструкція є екологічною, не потребує великих затрат та гнучка до потреб своїх власників.
Будиночок підходить для будь-яких просторів / Фото Dezeen
Архітектори переконані, що подібні конструкції матимуть довге майбутнє, адже перемагають пластикові аналоги за всіма параметрами.
Затишок за будь-яких умов / Фото Dezeen