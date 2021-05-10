Затишна мрія: як виглядає дім поціновувачів мистецтва

Комфортна вілла Монтесіто зведена на місці ранчо 1960-х років. Будинок розташований на пагорбах та складається із кількох частин, з'єднаних одним скляним хребтом.
Дім збудований для пари завзятих колекціонерів та задуманий як сукупність частин, кожна з яких має унікальну орієнтацію на світло та дизайн. Кілька конструкцій з'єднуються за допомогою сполучного коридору, викладеного склом. Родзинкою проєкту є галерея для експонування мистецтва.
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Знесення оригінального ранчо дозволило відновити колишній дубовий гай і повернути землі природний стан. Нові насадження будуть сприяти майбутньому зростанню екосистеми навколо будинку.
Дім являє собою відкриту конструкцію зі стовпів та балок. Дерев'яні елементи пристосовані до геометрії будинку та складаються з інженерного бруса та шпону.
Панорамна стіна / Фото Аrchdaily
Район Південної Каліфорнії, у якому розташована вілла, відомий своїми пожежами. Як результат, місцеві будівельні норми забороняють використовувати деревину, не захищену від вогню. Для вирішення цього завдання будинок побудований з дерев'яною внутрішньою конструкцією та вогнетривкою зовнішньою бронею з мідної плитки.
Мідна шкіра була відокремлена від дерев'яного каркаса за допомогою спеціальної завіси.
Прекрасне оздоблення дому / Фото Аrchdaily
Колір і матеріал також відіграють важливу роль у цьому проєкті. Більшу частину палітри матеріалів було обрано за її сировинними якостями: дубові двері, оцинковані сталеві огороджувальні стелі, дубові двері шаф, бетонні димоходи та підлога. Білі стіни галереї, навпаки, підкреслюють сучасну колекцію мистецтва власників.
Додаткових барв проєкту додають яскраві інтер'єри та елементи декору. Мансардні вікна додають природного світла, створюючи відчуття відкритого неба.