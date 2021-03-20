Затишна простота: варіант бюджетного сімейного будинку з Австралії

Поблизу австралійського Рокгемптону побудували чудовий сімейний дім. Конструкція розрахована на невеликий бюджет, проте якість та затишок зберігаються на високому рівні.

OURHOUSEWANDAL – це чудовий варіант сімейного будинку, який не потребує великого бюджету, але гарантує чудову сімейну атмосферу.

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Площа будинку складає 150 квадратних метрів. Клієнт архітектурних студій Design+Architecture та N Veenstra хотів, щоб будинок мав багато відкритих просторів та пробуджував відчуття сільської атмосфери.

Затишна невибагливість / Фото Archdaily

Будинок розташований у передмісті Рокгемптона, що гарантує чудову екологію та красиве навколишнє середовище.

Відкритий та світлий інтер'єр / Фото Archdaily

План будинку не надто глибокий, щоб не переривати взаємодію з вулицею. Це ще одне побажання від клієнта.

Простота дизайну не впливає на сімейну атмосферу / Фото Archdaily

Житлові приміщення мають відкриті плани та великі панормні вікна та двері. Великі звисаючі карнизи будинку, задня палуба та стратегічна орієнтація забезпечують енергоефективність будівлі та максимально використовують вид на сад.

Відкриті простори – чудове використання переваг клімату / Фото Archdaily

Цей дім – чудовий приклад того, як за невеликий бюджет створити затишне сімейне гніздечко, яке не захочеться покидати.