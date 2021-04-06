Збереження народного будівництва: вражаюче етнічне поселення в Таїланді

Новітній проєкт в селищі Таїланду розглядає архітектуру як взаємозв'язок між будівлями і культурою. Це поєднання традиційної техніки будівництва, яка передавалися з покоління в покоління, і нових технологій.

Проєкт дозволив архітектору прискіпливо розглянути поселення у селищі Чіанг-Рай. Мінливий соціально-культурний ландшафт сприяє погіршенню будівельної ситуації в країні.

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Площа проєкту складає 565 квадратних метрів. Будівництвом та реставрацією займалася архітектурна студія Creative Crews.

Народні будинки оновлені з використанням сучасних прибудов, або демонтуються та продаються як рекультивована деревина.

Неймовірні споруди / Фото Аrchdaily

У проєкті велика увага приділяється взаємозв'язку форми і матеріалів. Архітектор зазначив, що форма і матерія тісно переплітаються, але вони є двома різними сутностями.



Чудовий затишок / Фото Аrchdaily

Основним будівельним матеріалом було обрано деревину з демонтованих будинків. Архітектор вирішив зберегти суть оригінальних будівель частинами, а не відновлювати їх у цілому.

Прекрасне місце / Фото Аrchdaily

Матеріали із яких складаються оригінальні будівлі, зберігаються як окремі компоненти. Була проведена велика реставрація окремих частин, щоб мінімізувати витрати на будівництво та втрату матеріалів.



Чарівний проєкт / Фото Аrchdaily

Деякі деталі були розроблені для імітації методів народного будівництва, інші були оновлені та вдосконалені для забезпечення цілісності конструкції.

Зрештою, проект AHSA FARMSTAY дозволив архітектору продемонструвати, що народна архітектура може бути оновлена і готова відповідати на виклики сучасності.