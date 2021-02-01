Зелений оазис у багатоповерхівці: як виглядає комплекс майбутнього у Сінгапурі

Турбота про довкілля – важливий тренд сьогодення. Як у Сінгапурі помістили довкілля всередину багатоповерхівок – читайте у матеріалі.

Джерело: ArchDaily

Комплекс "Marina One" – це нове слово у дискусії про мегаміста в тропічних регіонах, які в контексті збільшення населення та зміни клімату стикаються з величезними проблемами. Це комплекс з 4 будівель, що охоплює понад 400 тисяч квадратних метрів.

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Комплекс побудований навколо "зеленого серця" – громадського простору, що охоплює кілька поверхів. Цей тривимірний зелений оазис відображає різноманітність тропічної флори.

Дивовижний зелений лабіринт / Фото ArchDaily

Взаємодія між геометрією будівель та садом сприяє природній вентиляції та створює приємний мікроклімат. Багатоповерхівки виконують офісні, житлові та торгові функції. Комплекс готовий прийняти 3 тисячі мешканців.

Фантастичний житловий комплекс / Фото ArchDaily

"Зелене серце" налічує понад 350 різних видів дерев і рослин, озелененена площа становить 37 тисяч квадратних метрів. Натхнена природними змінами клімату на різних вертикальних рівнях тропічних лісів, ландшафтна архітектура імітує зелену долину з її варіаціями клімату залежно від рівня.

Дивовижний сад посеред житлового комплексу / Фото ArchDaily

"Marina One" – це яскравий проєкт тропічного житлового комплексу, який стане новою гілкою в розуміння сучасної архітектури.