Житло поруч з Тихим океаном: новий квартирний комплекс у мексиканському пляжному селищі

У Мексиці збудували комплекс розкішних житлових резиденцій з органічним та незвичним стилем, який прекрасно підходить для узбережжя Тихого океану.

Житловий комплекс розташований у штаті Герреро, Мексика. Генеральний план проєкту передбачає шість квартирних будівель з трьома поверхами в кожному, а також від п'яти до восьми житлових будинків.

Читайте також Сімейний скляний кубик: чудовий варіант приватної резиденції з Німеччини

Площа забудови складає 7500 квадратних метрів.

Органічний стиль архітектури / Фото Archdaily

Авторство проєкту належить студії Zozaya Arquitectos. Скориставшись розташуванням та географічною морфологією землі, комплекс розмістили якнайближче до океану. У такий спосіб вдалося отримати вражаючий вид на океан, конфіденційність між блоками та орієнтацію на північ, що ідеально підходить для зменшення споживання енергії та забезпечення достатнього охолодження комплексу.

Інтеграція архітектури та природи / Фото Archdaily

Проєкт вирізняється казковим розташуванням та прекрасними пейзажами, а також наповнений різноманітними зручностями для мешканців. Тут передбачено криту гаражну зону, весловий майданчик, сімейний басейн, адміністративний офіс та тренажерний зал.

Комплекс оточений садом та океаном / Фото Archdaily

Архітектурний стиль проєкту зосереджується на використанні криволінійних стін на перших поверхах та фасадах, а також плавні та динамічні обсяги будівель. У будівництві використано місцеві, природні матеріали — річкові камені, бамбук, сухі пальмові гілки.

Унікальне розташування комплексу серед хвиль океану / Фото Archdaily

Ландшафтний дизайн проєкту базувався на аналізі та розумінні місцевої екосистеми. Через дефіцит води в регіоні комплекс має власну станцію очищення залишкової води.

Квартирний комплекс у Мексиці – це прекрасне поєднання красивої, плавної архітектури, райського розташування та чудового комфорту.

Більше фото мексиканського комплексу: