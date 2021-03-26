Життя над прірвою: унікальний дім на палях над річкою в Австралії

В Австралії збудували особливий дім, який розташований над урвищем поруч Великої океанської дороги. Резиденція є надзвичайним приватним місцем відпочинку та має мінімалістичний зовнішній вигляд.

Дизайн будинку відповідає післявоєнній епосі та має австралійську типологію фібрового будинку на пляжі. Дім має прекрасний вид на Басову протоку та долину Крік.

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Елегантна міська резиденція підтримується на тонких колонах. Вона виступає назовні з крон дерев, що максимально покращує краєвид і дає більший доступ до сонячного світла.

Площа проєкту складає 70 квадратних метрів / Фото Аrchdaily

У будинку облаштовані дві просторі спальні кімнати, які мають великі розсувні двері, з яких відкривається вид на океан та прекрасну долину. У кінці коридору облаштовано чотиристоронній камін, оброблений чорною сталлю.



Прекрасна резиденція / Фото Аrchdaily

Усі технічні приміщення будівлі були приховані, що дозволило безперервно взаємодіяти з архітектурою та ландшафтом. Ванна кімната прихована за поворотними дверима, а мансардні вікна забезпечують природне освітлення.



Шикарні тераси на всю площу будівлі / Фото Аrchdaily

Скориставшись усіма перевагами північної орієнтації будівлі, скляна розсувна стіна та відкрита палуба максимально сприяють поєднанню життя в приміщенні та на відкритому повітрі.