Життя у подорожі: як виглядає футуристичний трейлер за 25 тисяч доларів

Для власників електромобілів створили чудовий кемпер, який може похизуватися не лише футуристичним дизайном, а й функціональністю.

Дивовижний кемпер створила компанія Polydrops, історію якої у 2017 році розпочало подружжя Кюнхена Лью та Джі Ча. Пара відійшла від архітектурного дизайну та почала працювати над прототипом компактного причепа.

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Їм вдалося заручитися підтримкою власників електромобілів, які через пандемію хотіли більше часу присвятити подорожам.

Крутий дизайн майбутнього / Фото Caranddriver

В залежності від сонячної батареї та акумулятора будинок може бути автономним до 6 днів. Окрім вбудованих батарей та освітлення трейлер підтримує такі прилади як кондиціонер, обігрівач , холодильник, індукційна варильна поверхня та 110-вольтова розетка.

Комфорт у будь-якій точці світу / Фото Caranddriver

Ціна трейлера стартує з 25 тисяч доларів. Також за окрему плату його можна удосконалити модулем міні-кухні та вбудованого Bluetooth-динаміка. Також можна поставити кращі сонячні панелі та більш потужний акумулятор.