Життя в серці Мілана: новий житловий комплекс в столиці моди, який поважає історію
Джерело:Designboom
Мілан – світова столиця моди, яка живе за своїми особливими правилами. Незабаром поруч з історичними пам'ятками міста з'явиться комплекс, який прикрасить обличчя міста.
Команда ACPV створила проєкт чудового чотириповерхового комплексу, який міститиме як житлові, так і комерційні приміщення.
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Площа будівлі складає 1700 квадратних метрів. Вона буде розташована в двох кроках від історичних пам'яток міста, тому дизайнери попіклувалися про те, щоб новий будинок гармонійно продовжував історичну лінію району.
Історичні пам'ятки будуть антуражем нового комплексу / Фото Designboom
Пішохідна зона перед будинком буде яскраво освітлена. Також команда оновить площу та перетворить її у простір спокою та неквапливості.
Сучасна споруда в історичному стилі / Фото Designboom
Вікна будинку "випалили" бронзою, щоб надати йому міланської неповторності. ACPV зуміли створити проєкт, який відповідає на сучасні потреби мешканців та бізнесу, але разом з тим стає невіддільною частинкою історії Мілана.