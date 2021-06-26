Життя в серці Мілана: новий житловий комплекс в столиці моди, який поважає історію

Мілан – світова столиця моди, яка живе за своїми особливими правилами. Незабаром поруч з історичними пам'ятками міста з'явиться комплекс, який прикрасить обличчя міста.

Команда ACPV створила проєкт чудового чотириповерхового комплексу, який міститиме як житлові, так і комерційні приміщення.

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Площа будівлі складає 1700 квадратних метрів. Вона буде розташована в двох кроках від історичних пам'яток міста, тому дизайнери попіклувалися про те, щоб новий будинок гармонійно продовжував історичну лінію району.

Історичні пам'ятки будуть антуражем нового комплексу / Фото Designboom

Пішохідна зона перед будинком буде яскраво освітлена. Також команда оновить площу та перетворить її у простір спокою та неквапливості.

Сучасна споруда в історичному стилі / Фото Designboom

Вікна будинку "випалили" бронзою, щоб надати йому міланської неповторності. ACPV зуміли створити проєкт, який відповідає на сучасні потреби мешканців та бізнесу, але разом з тим стає невіддільною частинкою історії Мілана.