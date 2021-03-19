Життя в стилі ART: чому варто придбати житло в новому ЖК ARTHOUSE park

Мистецтво – це не лише виставки, музеї чи культурні центри, а відповідний стиль життя, сповнений натхнення та вишуканості. Про новий житловий комплекс від LEV Development, який дозволить кожного дня почувати себе творцем та надихатиме на звершення – у нашому матеріалі.

Ми звикли сприймати мистецтво як розкіш, що сховалася за дверима виставкових залів. Але натхнення – це те, чого ми потребуємо кожного дня, що спонукає нас до дії та вчить насолоджуватися моментом.

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Мистецтво – це відповідний стан душі та стиль життя, що залучає прекрасне у кожен день нашого життя. Споглядання скульптур, картин та предметів сучасного мистецтва спонукає до креативного мислення, творчості та натхнення.

Компанія LEV Development вирішила створити місце, яке дозволить зрозуміти, що мистецтво – це те, що ми можемо створити власними силами, що нам теж відведена роль митців, а не звичайних сторонніх спостерігачів. Відтепер скульптури, картини та предмети сучасного мистецтва – це не привілей галерей, а буденність жителів ЖК ARTHOUSE park.

ЖК ARTHOUSE park – це дім, якого торкнулися митці, де коридори легко спутати із галереями, де стіни прикрашають автентичні картини. У цьому проєкті від LEV Development звичайна прогулянка холом перетвориться на насолоду арт-виставкою, яка допоможе надихнутися на роботу або знайти рішення, яке довго ховалося за потоком думок.

ARTHOUSE park – новий житловий комплекс бізнес-класу, який розташований поруч з Малоголосківським парком. Він готовий відповісти на будь-які запити мешканців: чудове розташування та види з вікна, великий парк для дозвілля, зручне планування, паркінг, дизайнерський хол в стилі ART та додаткова приватність завдяки концепції представницьких поверхів, яку втілено вперше у Львові – усе це буде доступне для жителів ARTHOUSE park.

ЖК ARTHOUSE PARK:

ціна від 19 100 м2

старт будівництва – IV квартал 2020 року

завершення будівництва – IV квартал 2022 року

Парк поруч ЖК "ARTHOUSE park" стане бар’єром між власним помешканням та зовнішнім світом, місцем спокою, сімейних прогулянок, ранкових пробіжок та дружніх зустрічей. Натомість мистецтво всередині комплексу надихне зануритись у себе та поставити собі багато глибоких запитань. Як розповів співзасновник LEV Development Олександр Островський:

Коли мислимо про проєкти, які прагнемо втілити в життя, ми ставимо собі декілька важливих питань: що вони принесуть суспільству, які історичні і ціннісні наслідки вони матимуть? Ми розуміємо, що будівлі, які ми зводимо, залишаться на багато років після нас. Чи покращуємо ми середовище, створюючи нові об’єкти, чи даємо ми людству щось корисне, чи надихаємо творити, створювати, відчувати щастя, бути щасливими тут і зараз?

Саме ці глобальні запитання дозволяють команді LEV Development творити простори, в яких хочеться жити та насолоджуватися кожною миттю. Одним з цих просторів став і ARTHOUSE park – мистецьке житло біля парку, яке ніколи не перетвориться у звичайний пункт між роботою та побутовими турботами.

Дізнатись більше про ціни та квартири у ЖК ARTHOUSE park можна на сайті LEV Development або у відділах продажу: