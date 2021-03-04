Хвиляста огорожа: чому у Великій Британії будували звивисті паркани

У Великій Британії в графстві Саффолк можна побачити незвичайні садові паркани. Вони звиваються змійкою і, як не дивно, є більш економними у будівництві.

Цікаво те, що про такі огорожі знають не всі англійці, оскільки вони є досить рідкісним і водночас локальним явищем. Однак фахівцям відомо, які переваги має така конструкція.

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Менше цегли

На перший погляд, це може здатися нісенітницею, але виявляється, що для будівництва хвилеподібної стіни потрібно менше цегли, ніж на звичайну. Секрет у її кладці. Коли роблять пряму огорожу, то цеглу кладуть у два, а то й більше рядів для того, щоб вона була міцною. Натомість для спорудження хвилеподібного паркану використовують лише один ряд цегли й завдяки своїм вигинам стіна не поступається міцністю звичайним огорожам.



Звивисті паркани у Великій Британії / Фото geograph



Для будівництва такої конструкції потрібно менше цегли / Фото geograph



Завдяки вигинам зміїна стіна є такою ж міцною, як звичайна / Фото geograph

Хто придумав хвилясті паркани

Будівництво таких стін у Великій Британії почалося з середини XVII століття. Вважається, що першими їх почали робити голландські інженери. Саме тому такі конструкції називали "сленгенмур", що в перекладі з нідерландської означає "зміїна стіна".



Хвилеподібні паркани переважно збереглися у графстві Саффолк / Фото geograph

В англійському графстві Саффолк збереглися щонайменше пів сотні хвилястих стін. Вони виглядають доволі непогано, зважаючи на їхній вік. Також змієподібні конструкції ще можна знайти в інших регіонах країни, однак їх є зовсім небагато – приблизно в половину менше, ніж у графстві Саффолк.



У графстві Саффолк налічують приблизно 50 звивистих парканів / Фото geograph



Хвилясті стіни почали будувати у ХVІІ столітті / Фото geograph



Ідея зміїних стін виникла у голландських архітекторів / Фото geograph



Хвилеподібні стіни є досить рідкісним явищем у Великій Британії / Фото geograph

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З Великої Британії до США

Трохи пізніше зміїний паркан перекочував до США. Американський архітектор та політичний діяч Томас Джефферсон включив змієподібні стіни в архітектуру університету Вірджинії. Хоча деякі представники стверджують, що Джефферсон винайшов цей дизайн, однак він просто адаптував усталений англійський стиль будівництва.



Університет Вірджинії / Фото getty images