Знижки на квартири у Львові: пропозиція LEV Development, від якої неможливо відмовитись

Сьогодні компанія LEV Development готова спокусити вигідною пропозицією тих, хто готовий інвестувати у житло своєї мрії. Про акцію та особливості житлових комплексів від LEV Development, які готові стати місцем сили на все життя – читайте у матеріалі.

З 24 березня компанія LEV Development запускає весняну акцію – знижки до 1000 гривень/м2 у житлових комплексах бізнес-класу, які продумані до найменших деталей, дозволять відчути себе особливим, спонукають втілювати свою найсміливіші мрії, допоможуть сповнюватися енергією та з насолодою проживати кожен момент у рідних стінах.

До теми Ідеальний сервіс та незмінні цінності: чим особливий LEV Development

ЖК HYGGE

Житловий комплекс, який втілює скандинавську концепцію добробуту і затишку, розташований на вулиці Пасічній. Він кардинально відрізняється від "мурашників", які заполонили ринок нерухомості, та готовий запропонувати концептуально інший підхід.

LEV Development свідомо обмежила поверховість комплексу, адже HYGGE – це про завоювання сердець якістю та турботою. Поруч з домом будуть розташовані вуличні тренажери, які допоможуть тримати себе у формі, та сучасний дитячий майданчик, на якому діти зможуть поринути у веселий світ розваг. Крім того, зона для барбекю з майданчиком для приготування страв на відкритому грилі допоможе налагодити дружні стосунки з сусідами.

Дизайнерський хол від SAVYTSKYY design та інтер’єр від Майстерні Бєляєвих

гарантують, що простори загального користування готові відповісти на всі запити мешканців, а кожен квадратний метр квартири продуманий до найменших дрібниць.

ЖК HYGGE – це насолода життям та зосередженість на гармонії з собою та світом, теплі обійми рідних та неповторна атмосфера затишку. Про все інше подбала компанія LEV Development.

ЖК ARTHOUSE park

Мистецтво – це не власність галерей, осягнути яку можуть лише обрані. Це те, що ми творимо власними силами, кожного дня, чим би не займалися та чому б не присвятили своє життя.

Житловий комплекс ARTHOUSE park став простором, який надихає, підштовхує ставити глибокі запитання та змушує усвідомити неймовірні масштаби своїх сил та можливостей.

Холи житлового комплексу нічим не поступаються знаменитим галереям. Картини, скульптури та інші предмети мистецтва "розганяють" креативність та скеровують думки в особливу реальність, де можна підгледіти цікаві ідеї або знайти потрібне рішення.

ARTHOUSE park – новий житловий комплекс бізнес-класу, якого торкнулися митці. Чудове розташування та види з вікна, великий парк для дозвілля, зручне планування, паркінг, дизайнерський хол в стилі ART та додаткова приватність завдяки концепції представницьких поверхів, яку втілено вперше у Львові – усе це доступне у комплексі, який змусить назавжди забути про відчуття посередності.

ЖК OBRIY 3

Багато поверхів, довгі коридори та метушня – усі ці недоліки великих новобудов жодним чином не стосуються ЖК OBRIY 3. Концептуальний проєкт на Малоголосківській акцентований на помірності та продуманій спортивній та дитячій інфраструктурі.

Тут пріоритет мають жителі, а не автомобілі, для яких передбачено підземний паркінг. Компанія LEV Development створила унікальний прибудинковий простір з ландшафтним дизайном, який гарантує позитивний досвід спілкування, дозвілля та розваг як для дітей, так і для дорослих.

Вишуканий багаторівневий фасад з відкритими балконами приємно милуватиме око мешканців, коли ті повертатимуться додому, а наявність на поверсі лише 4 квартир не лише додасть зручності, а й активізує тепле спілкування з сусідами.

Дізнатися більше про акцію та переваги квартир у ЖК HYGGE, ARTHOUSE park та OBRIY 3 можна на сайтіабо за телефоном