Архітектори з нідерландської компанії Neutelings Riedijk презентували проєкт однієї з найвищих житлових веж не лише Бельгії, але й усього балтійського регіону. 70-метрова споруда вміщатиме багато квартир та ресторан. Більше про нову будівлю в Бельгії – читайте в матеріалі.

Старт будівництва запланований на жовтень 2020 року, інформує Archdaily.

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Задуманий як новий маяк для бельгійських пляжних курортів, Heldentoren побудують на місці знаменитого гранд-готелю Kursaal, що поряд з набережною вулицею.



Будівля також сформує невеликий сквер поряд / Фото Archdaily

Проєкт складається з 3 об'єктів, які пов'язані між собою та мають спільний підземним паркінг. Ансамбль поєднує в собі 20-поверхову житлову вежу, також п'ятиповерхову вежу з квартирами та великий ресторан.



З верхніх поверхів відкриватиметься прекрасний краєвид / Фото Archdaily

Споруда має хвилясту форму та округлі скляні кути. До того ж стелі подвійної висоти поліпшують зовнішній вигляд, а також збільшують внутрішній простір квартир.



Кути формуватимуть планування самих квартир / Фото Archdaily

Керамічні панелі з вертикальними лініями на фасадах поряд зі скляними вікнами створюють мінливі відблиски, які поєднуються в природному оточенні.



Підземний паркінг розрахований на велику кількість автомобілів / Фото Archdaily

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Власники квартир мають доступ до балконів, а самі помешкання отримують багато природного світла через скляний фасад.