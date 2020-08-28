Організатори проєкту під назвою "Компактне місто Сеул" оголосили трьох переможців. Нові багатоповерхівки постануть в різних районах міста та будуть самодостатніми комплексами. Розробники сподіваються зробити столицю Південної Кореї більш компактною та інноваційною.

Проєкти почнуть втілювати в життя вже з 2021 року, а закінчити планують до 2024, пише Archdaily.

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Загалом у місті планують додати ще 80 000 квартир. Проте зараз розроблено три проєкти у районах Гангіл, Джанджі та Сінне. Йдеться про інноваційні багатоповерхові житлові будинки та супутню інфраструктуру.

3 проєкти самодостатніх житлових комплексів у Сеулі

Багаторівневий комплекс в районі Гангіл



Окрім житлових площ проєкт вміщатиме комерційні та соціальні зони / Фото Archdaily

Мета цього житлового комплексу – створити гармонійну житлову зону з усіма зручностями та громадським житлом для молоді. Проєкт також пропонує модернізацію колишнього гаража для міських автобусів та створення тут громадського простору.

На запропонованій ділянці буде розроблено парк та зелені насадження. Гараж буде відновлений за допомогою креативних програм з урахуванням контексту навколишніх районів.

Хмарочоси у Джанджі



Головним козирем цих багатоповерхівок є зручне транспортне сполучення з рештою міста / Фото Archdaily

Тут з'являться три житлових хмарочоса із комерційними приміщеннями на нижніх поверхах, а також зеленою зоною поряд. Головною особливістю нового комплексу буде хороше транспортне сполучення. Будівлі призначаються для усіх груп населення.

Багатоповерхівка поряд з автострадою в Сінне



Район розкинувся на північному-східному в'їзді у Сеул / Archdaily

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Цей район Сеула розташований на околиці міста та зараз перебуває в активній стадії розвитку. Архітектори пропонують створити тут дві великі багатоповерхівки, які разом утворять самодостатнє "місто в місті". За словами розробників, автострада не заважатиме спокійному проживанню в будинках, між якими планують створити великий парк з пішохідними доріжками.