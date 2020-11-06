Дитячий садок у будинку з сіна: в Зімбабве побудували незвичну споруду – фото
В посушливому районі Змбмбве з'явився дитячий садок, який повністю зведений з сіна. Зводила його неурядова організація, що намагається підвищити рівень освіти у віддалених регіонах країни. Більше про дитячий садок з соломи в Зімбабве – читайте в матеріалі.
Дитячий садок покликаний прищепити дітям любов до навколишнього середовища та природи, пише Archdaily.
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Проєкт зведений з деревини, сіна та каменю.
Садок складатиметься з двох приміщень / Фото Archdaily
Такий спосіб будівництва має відродити місцеві ремесла та ноу-хау в регіоні. Перше приміщення буде здатне одночасно вмістити 200 дітей.
За словами розробників, цей дитячий садок взагалі єдиний у Хіманіманському районі Зімбабве.
Суха трава – найпопулярніший покрівельний матеріал в Зімбабве / Фото Archdaily
Діти тут матимуть змогу навчатися піклуватися про рослини, бути обережними з грунтом, збирати воду та розуміти потреби природи. У другій половині дня тут відбуватимуться тренінги та зустрічей для жителів навколишніх сіл.
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Конструкцію вирішили покрити сіном, адже багато власників приватних будинків у Зімбабве використовують цей матеріал для покрівлі. До того ж суха трава на землі часто займається і спричиняє масштабні пожежі.
Дивіться більше фото дитячого садку з сіна в Зімбабве:
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