В посушливому районі Змбмбве з'явився дитячий садок, який повністю зведений з сіна. Зводила його неурядова організація, що намагається підвищити рівень освіти у віддалених регіонах країни. Більше про дитячий садок з соломи в Зімбабве – читайте в матеріалі.

Дитячий садок покликаний прищепити дітям любов до навколишнього середовища та природи, пише Archdaily.

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Проєкт зведений з деревини, сіна та каменю.



Садок складатиметься з двох приміщень / Фото Archdaily

Такий спосіб будівництва має відродити місцеві ремесла та ноу-хау в регіоні. Перше приміщення буде здатне одночасно вмістити 200 дітей.

За словами розробників, цей дитячий садок взагалі єдиний у Хіманіманському районі Зімбабве.



Суха трава – найпопулярніший покрівельний матеріал в Зімбабве / Фото Archdaily

Діти тут матимуть змогу навчатися піклуватися про рослини, бути обережними з грунтом, збирати воду та розуміти потреби природи. У другій половині дня тут відбуватимуться тренінги та зустрічей для жителів навколишніх сіл.

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Конструкцію вирішили покрити сіном, адже багато власників приватних будинків у Зімбабве використовують цей матеріал для покрівлі. До того ж суха трава на землі часто займається і спричиняє масштабні пожежі.

Дивіться більше фото дитячого садку з сіна в Зімбабве: