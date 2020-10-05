Бамбуковий рай: на Балі побудували тропічний будинок посеред джунглів – фото
В Індонезії на популярному острові Балі звели будиночок на дереві посеред джунглів. Будівля стоїть на бамбукових стовпах на висоті 8 метрів над землею. Стіни та меблі тут також частково зроблені з бамбуку. Сама кімната має відкритий тип та м'яку терасу.
Будинок на дереві розташований у містечку Убуд, що в центрі острова Балі, повідомляє Archdaily.
До теми: На дерев'яних ніжках: в Японії архітектор побудував обвуглений чайний будиночок – фото
Будиночок вдало інтегрований у джунглі та взаємодіє з природою. Підлога, стіни та стеля тут зроблені з бамбука, які плавно переходять у терасу. Приміщення було розроблене так, щоб бути схожим на гніздо.
Бамбук здатен витримати колосальну вагу / Фото Archdaily
Тераса тут зроблена з натягнутих сіток, на яких дозволено сидіти або лежати. В приміщенні є кілька дахових вікон, а отвори затягнені полікарбонатом.
Майже вся кімната тут зроблена з бамбука / Фото Archdaily
Зверніть увагу: В Амстердамі розробили довговічний будинок, який на 90% складається з картону: деталі та фото
Більшість елементів інтер'єру тут також виготовлені з бамбука, хоча є і дерев'яні елементи. Всередині окрім спальні також є невеличка дерев'яна ванна, умивальник та туалет.
Дивіться більше фото будиночка на Балі:
-
Будинок на Місяці: NASA разом з архітекторами розробляють дизайн споруди – фотосьогодні , 12:56
-
Доповнює пустелю: в ОАЕ з'явиться масштабний центр спостереження за фламінго – неймовірні фото29 вересня , 10:48
-
У якому місті України найбільше висоток та хмарочосів: світовий рейтинг SkyscraperPage29 вересня , 13:10