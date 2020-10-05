В Індонезії на популярному острові Балі звели будиночок на дереві посеред джунглів. Будівля стоїть на бамбукових стовпах на висоті 8 метрів над землею. Стіни та меблі тут також частково зроблені з бамбуку. Сама кімната має відкритий тип та м'яку терасу.

Будинок на дереві розташований у містечку Убуд, що в центрі острова Балі, повідомляє Archdaily.

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Будиночок вдало інтегрований у джунглі та взаємодіє з природою. Підлога, стіни та стеля тут зроблені з бамбука, які плавно переходять у терасу. Приміщення було розроблене так, щоб бути схожим на гніздо.



Бамбук здатен витримати колосальну вагу / Фото Archdaily

Тераса тут зроблена з натягнутих сіток, на яких дозволено сидіти або лежати. В приміщенні є кілька дахових вікон, а отвори затягнені полікарбонатом.



Майже вся кімната тут зроблена з бамбука / Фото Archdaily

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Більшість елементів інтер'єру тут також виготовлені з бамбука, хоча є і дерев'яні елементи. Всередині окрім спальні також є невеличка дерев'яна ванна, умивальник та туалет.

Дивіться більше фото будиночка на Балі: