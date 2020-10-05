В Индонезии на популярном острове Бали возвели домик на дереве посреди джунглей. Здание стоит на бамбуковых столбах на высоте 8 метров над землей. Стены и мебель здесь также частично сделаны из бамбука. Сама комната имеет открытый тип и "мягкую" террасу.

Дом на дереве расположен в городке Убуд, в центре острова Бали, сообщает Archdaily.

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Домик удачно интегрирован в джунгли и взаимодействует с природой. Пол, стены и потолок здесь сделаны из бамбука, которые плавно переходят в террасу. Помещение было разработано так, чтобы быть похожим на гнездо.



Бамбук способен выдержать колоссальную вес / Фото Archdaily

Терраса здесь сделана из натянутых сеток, на которых разрешено сидеть или лежать. В помещении есть несколько мансардных окон, а отверстия затянуты поликарбонатом.



Почти вся комната здесь сделана из бамбука / Фото Archdaily

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Большинство элементов интерьера здесь также изготовлены из бамбука, хотя есть и деревянные элементы. Внутри кроме спальни также есть небольшая деревянная ванна, умывальник и туалет.

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