Амстердамська фірма розробила проєкт Wikkelhouse – це модульний екологічний будинок, який встановлюється за один день та піддається переробці. Головна особливість конструкції – вона на 90% складається зі звичайного картону. Більше про екологічний стартап з Нідерландів – читайте в матеріалі.

Розробники запевняють, що такий еко дім здатний прослужити від 50 до 100 років, повідомляє офіційний сайт проєкту Wikkelhouse.

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Будівля є модульною, а отже складається частинами. Кожна така частинка утворена з кількох кілометрів звичайного картону, який склеєний в шари за допомогою дружнього до екології клею. Один модуль має 3,5 метра висоти та 4,6 метра ширини. Загальна площа одного шматочка становить 5 метрів квадратних.



Будинок також можна зробити з критою терасою / Фото Wikkelhouse

Такі конструкції мають дуже високу тепло та звукоізоляцію, а зсередини інтер'єри обшивають тонкою фанерою.

Встановити одноповерхову збірну конструкцію можна де завгодно, адже вона не потребує сталого фундаменту. Також будівля містить ванну кімнату, кухню та туалет, але для цього вам необхідно встановити будинок там, де буде доступ до каналізації.



Інтер'єр будиночку також дружній до екології / Фото Wikkelhouse

Після закінчення експлуатації, тобто через 50-100 років, будівлю можна розібрати та повністю переробити. Таке помешкання є втричі екологічнішим ніж звичайний будинок тієї ж площі.

В середньому ціна на готові будинки стартує від 50 тисяч євро. Структуру збирають в Амстердамі та перевозять на те місце, де бажає клієнт. Встановлюють її всього за один день.



Класичний варіант замовлення в компанії / Фото Wikkelhouse

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Від моменту замовлення екологічного помешкання до встановлення проходить близько 8 місяців. Але замовити Wikkelhouse поки можна лише в Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, Франції, Великій Британії та Скандинавських країнах.

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