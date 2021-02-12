Барвистий острівний рай: новий курорт мрії на березі Червого моря у Саудівській Аравії – фото

Королівство Саудівська Аравія живе за суворими законами шаріату, славиться видобутком нафти, золота та срібла. Останніми роками в країні дбають за стрімкий розвиток туризму, внаслідок чого з'являється велика кількість неймовірних споруд та комплексів.

Архітектурна студія Foster+Partners розробила проєкт пляжного раю. Це курорт, який буде складатися із 50 готелей, які будуть розташовані на дельфіноподібному острові Шурайра, що є частиною мережі з 90 нерозвинених островів біля західного узбережжя Саудівської Аравії.

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Саудівська Аравія набирає обертів у швидкому розвитку лакшері туризму і споруджує неймовірні комплекси.

Проєкт отримав назву "Coral Bloom" / Фото New Atlas

Великий проєкт пляжної розкоші також включатиме будівництво аеропорту на сусідньому материку.

Дивовижний проєкт / Фото New Atlas

Острови будуть живитись від сонячних панелей та вітряних турбін. Інші екологічні особливості включають очищення стічних вод та використання перероблення морської води для зрошення території.

Чарівний водний світ Червоного моря / Фото New Atlas

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Комплекси курорту будуть збудовані у формі морських коралів Саудівської Аравії.

Відпочинок тут буде неймовірний / Фото New Atlas

Вілли та готелі розташують в піщаних дюнах, що оточують лагуни та пляжі.

Вечірній вигляд будівель / Фото New Atlas

Кожен комплекс курорту матиме різний унікальний дизайн. Споруди будуть зведені з використанням легких матеріалів та виготовлені ​​за межами острова.

Величний острівний комплекс / Фото New Atlas

Концепція острову розроблена у такий спосіб, щоб поєднувати відпочинок з чудовим природним середовищем. Це місце покликане створити розкішний досвід для гостей з моменту їх першого погляду на курорт.