Біла простота: редизайн багатоквартирного комплексу у Гваладахарі

Джерело:Archdaily
В одному з найбільш доглянутих кварталів Гвадалахари реконструювали стару будівлю та перетворили її у сучасний та красивий житловий комплекс.
Головною ціллю проєкту було збереження оригінального плану та видалення стін та приміщень, доданих протягом багатьох років. Автором проєкту реконструкції є мексиканська студія Diagrama Arquitectos.
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При редизайні було враховано всю конфігурацію оригінального будинку.
Середземноморський стиль будівлі / Фото Archdaily
Серед основних досягнень при реконструкції варто виділити відновлення оздоблення фасаду та врятований центральний внутрішній дворик.
Затишний простір / Фото Archdaily
Головний коридор, що виходить на внутрішній дворик, використали для прибудови комерційних ділянок до рівня вулиці, не пошкоджуючи жодних наявних елементів.
Красивий комплекс / Фото Archdaily
Площа житлового комплексу становить більш як 2 тисяч квадратних метрів. Проєкт
включає паркувальні місця на першому поверсі та 10 житлових апартаментів. Дах функціонує як спільний простір із рослинами та місцем для барбекю.