Бруталістична архітектура у сосновому лісі: рідкісний зразок покинутої будівлі у Греції

У передмісті Афін відновили закинутий офіс, який являє собою оригінальному бруталістичну споруду. У стару споруду вдихнули нове життя.

Грецька архітектурна студія Georges Batzios Architects відродила офіс бруталізму в передмісті Афін. Вдалося відновити пошкоджену бетонну оболонку та переналаштувати інтер'єри.

Цікаво Робота на природі: варіант шикарного лісового офісу в Німеччині

Будівля у грецькому лісі – це рідкісний зразок бруталістської архітектури в країні. Споруда була побудована в 1970-х роках видатним грецьким архітектором Александросом Томбазісом.



Рідкісний приклад бруталістської архітектури в Греції / Фото Dezeen

Студія відновила оригінальну бетонну оболонку, яка була пофарбована у жовтий колір. Чутлива реставрація являє собою поєднання сміливого внутрішнього ремонту зі збереженням та відтворенням історичного ексклюзивного зовнішнього вигляду.



Басейни з водою розташовані по всій території будівлі / Фото Dezeen

Ремонт екстер'єру проводився у два етапи, починаючи з огляду та ремонту будь-яких пошкоджень залізобетонної конструкції. Студії вдалося відкрити наявні офісні приміщення та розширити простір для проведення різноманітних заходів. Архітектори створили багатофункціональне приміщення і підняли поверхи, щоб приховати лишні конструкції та максимально оголити структуру будівлі.

Ландшафтний дизайн відіграв ключову роль у проєкті / Фото Dezeen

В центральній частині будівлі між зонами відпочинку розташований басейн з водою. Штучні водойми розкинуті хаотично по території будівлі.

Простір наповнений декором з мармуру / Фото Dezeen

Ландшафтний дизайн передбачав відновлення первинного соснового лісу та впровадження декількох бігових доріжок та лавок.

Новітній офіс оточений великим відкритим газоном, щоб забезпечити чистий передній план будівлі.