Амстердам – це місто, в якому хочеться побувати та яке неможливо забути. Про особливості будинків столиці Нідерландів, які входять в топ приманок для туристів – у нашому матеріалі.

Тісні, проте глибокі нідерландські оселі з вузькими фасадами стали культовими як для мешканців цього міста, так і для гостей, повідомляє DutchReview.

Цікаво: Мрія любителів озерного відпочинку: чарівна вілла на озері Мічиган

Причина такої незвичної форми будівель – економія. У 16 столітті населення Амстердама обкладали значними податками, зокрема – за ширину їхніх домівок. Вони знайшли вихід – почали будувати вузькі, глибокі будинки.

Вечірні фасади Амстердаму / Фото instagram amsterdamworld

У таких компактних будинках організація простору дуже важлива, тому сходові майданчики тут теж надзвичайно вузькі. У зв'язку із цим виникла проблема транспортування меблів на верхні поверхи. Аби не застрягнути з меблями у коридорі, на тильній стороні будинків причепили гаки, за допомогою яких і піднімають все необхідне.

Нахилений вперед будинок: особливість Амстердамського будівництва / Фото Instagram Bodiek

Спроби будинків "втиснутися" у вузькі провулки не завжди вдалі, через що будівлі деформуються.

Криві нідерландські будинки / Фото Instagram Bodiek

Ще однією особливістю є фундамент. У більшості випадків це дерев’яні опорні балки, які потребують постійного догляду, адже їх часто затоплює вода.

Канали Амстердама / Фото Instagram Amsterdamworld

Скільки б не виникало труднощів та проблем із доглядом цих незвичних будов, якими б химерними для нас не виглядали їх окремі деталі, але саме вони роблять Амстердам таким особливим та незабутнім.