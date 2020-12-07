Будинки на воді: дивовижні амстердамські оселі – фото
Амстердам – це місто, в якому хочеться побувати та яке неможливо забути. Про особливості будинків столиці Нідерландів, які входять в топ приманок для туристів – у нашому матеріалі.
Тісні, проте глибокі нідерландські оселі з вузькими фасадами стали культовими як для мешканців цього міста, так і для гостей, повідомляє DutchReview.
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Причина такої незвичної форми будівель – економія. У 16 столітті населення Амстердама обкладали значними податками, зокрема – за ширину їхніх домівок. Вони знайшли вихід – почали будувати вузькі, глибокі будинки.
Вечірні фасади Амстердаму / Фото instagram amsterdamworld
У таких компактних будинках організація простору дуже важлива, тому сходові майданчики тут теж надзвичайно вузькі. У зв'язку із цим виникла проблема транспортування меблів на верхні поверхи. Аби не застрягнути з меблями у коридорі, на тильній стороні будинків причепили гаки, за допомогою яких і піднімають все необхідне.
Нахилений вперед будинок: особливість Амстердамського будівництва / Фото Instagram Bodiek
Спроби будинків "втиснутися" у вузькі провулки не завжди вдалі, через що будівлі деформуються.
Криві нідерландські будинки / Фото Instagram Bodiek
Ще однією особливістю є фундамент. У більшості випадків це дерев’яні опорні балки, які потребують постійного догляду, адже їх часто затоплює вода.
Канали Амстердама / Фото Instagram Amsterdamworld
Скільки б не виникало труднощів та проблем із доглядом цих незвичних будов, якими б химерними для нас не виглядали їх окремі деталі, але саме вони роблять Амстердам таким особливим та незабутнім.
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