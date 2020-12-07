Амстердам – это город, в котором хочется побывать и который невозможно забыть. Об особенностях домов столицы Нидерландов, входящих в топ приманок для туристов – в нашем материале.

Тесные, однако глубокие голландские дома с узкими фасадами стали культовыми как для жителей этого города, так и для гостей, сообщает DutchReview.

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Причина такой необычной формы зданий – экономия. В 16 веке население Амстердама облагали значительными налогами, в частности – за ширину их дома. Они нашли выход – начали строить узкие, глубокие дома.

Вечерние фасады Амстердама / Фото Instagram Amsterdamworld

В таких компактных домах организация пространства очень важна, так как лестничные площадки здесь тоже очень узкие. В связи с этим возникла проблема транспортировки мебели на верхние этажи. Чтобы не застрять с мебелью в коридоре, на тыльной стороне домов прицепили крюки, с помощью которых и поднимают все необходимое.

Дом с наклонен вперед: особенность Амстердамского строительства / Фото Instagram Bodiek

Попытки домов "втиснуться" в узкие переулки не всегда удачные, из-за чего здания деформируются.

Кривые нидерландские дома / Фото Instagram Bodiek

Еще одной особенностью является фундамент. В большинстве случаев это деревянные опорные балки, которые нуждаются в постоянном уходе, ведь их часто затапливает вода.

Каналы Амстердама / Фото Instagram Amsterdamworld

Сколько бы не возникало трудностей и проблем с уходом этих необычных строений, какими бы причудливыми для нас не выглядели их отдельные детали, но именно они делают Амстердам таким особенным и незабываемым.