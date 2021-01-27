Чорний мінімалізм: як виглядає незвична крихітна хатина на схилі пагорба у Пекіні – фото

Будинки у горах зазвичай не можна назвати крихітними, але у столиці Китаю вирішили піти проти звичних уявлень.

Джерело: Archdaily

Невеличкий дім площею 16 квадратних метрів побудований серед красивих гір та має вихід на безмежні рівнини.

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Творцем проєкту є архітектурна фірма Robot3 Studio.

Серед гір та дерев / Фото Archdaily

Хатина побудована у 2020 році на схилі пагорба з фруктовими деревами. Дім використовується як місце для перерви під час сходження на гору, а також для робітників, які працюють у садах.

Через панорамні вікна можна спостерігати за навколишньою природою / Фото Archdaily

Основною метою будівництва хатини є захист від вітру та дощу. Оскільки хижина розташована в особливому місці, важливо було мінімізувати вплив на навколишнє середовище.

Вечір у саду / Фото Archdaily

Для забезпечення функціонування екосистеми будинок піднесли над землею.

Розлогий дах будівлі чудово захищає від непогоди / Фото Archdaily

Відпочинок у такій хатині після робочого дня чи підйому нагору принесе бажану насолоду та гарантує необхідний комфорт.