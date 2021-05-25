Чудернацька форма: як виглядають циліндричні кімнати у сімейному будинку

Сучасний будинок розташований на просторій зеленій галявині. Його родзинкою є круглі кімнати із великими вікнами. Сімейний дім складається з дев’яти взаємопов’язаних циліндричних об’ємів.

Архітектор Ян Хенрік Янсен спроєктував і самостійно звів чарівний будинок на датському острові Мен. Вілла сконструйована з дерев’яних каркасів, які покриті вузькими ялиновими гілками.

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Дерев’яні елементи, використані у будинку – це відходи з лісової галузі.

Дивовижний проєкт / Фото Сontemporist

На території будинку створено чудові місця для відпочинку. Усередині кожна кімната обладнана великим криволінійним віконним сидінням. В одному із віконних просторів облаштували затишну зону із неймовірним каміном.



Неймовірні деталі / Фото Сontemporist

Інтер'єр будинку – це білі стіни, доповнені пофарбованою дошкою з обшивкою стін вагонкою. Будинок має ніжний спокійний фон, через вікна відкривається неймовірний пейзаж на сільську місцевість.



Чудова ідея оформлення простору / Фото Сontemporist

По всьому будинку вистлана річкова галькова підлога, тоді як кухонний острів додає контрасту через розкішний металевий акцент.

Красивий інтер'єр / Фото Сontemporist

У будинку є три спальні та дві ванні кімнати.



Затишна атмосфера/ Фото Сontemporist

В одній зі спалень обладнали розкішний робочий простір, а в кінці кімнати – вікно із прекрасними видами.