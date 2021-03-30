Дерев'яні плавники: привабливий інтер'єр в іспанському ресторані

На одному із найбільших канарських островів в Атлантичному океані –Тенерифе – розташований стильний та особливий ресторан. Скульптурні дерев'яні плавники створюють затишний та незвичний інтер'єр для цього місця.

Острів Тенерифе розташований біля узбережжя Африки, територіально ця територія належить Іспанії. Відома дизайнерська фірма Еstudi завершила будівництво ресторану Ladon Brasa & Grill. Це затишне та комфортне місце спокушає привабливими скульптурними елементами із дерева.

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Дизайн ресторану натхненний зображенням дракона та грецькою міфологією. Простір включає великий зал, покритий численими дерев'яними планками.

Унікальний дизайн / Фото Сontemporist

Дерев'яні планки, кожна з різною формою, створюють скульптурний елемент, який рухається від стін до стелі. Дерев'яні елементи також доповнюють меблі в ресторані, такі як обідні стільці та коричневі шкіряні акценти.

Особливе місце / Фото Сontemporist

Серед інших ключових деталей ресторану – шикарний вестибюль зі стінами та підлогами з вулканічного каменю. Вишуканий простір доповнюють мідні конструкції, чорні керамічні ваги та велике зображення шкіри дракона.

В іншій частині ресторану переважає декор, який нагадує попіл і бризки землі, а також зелений і червоний кольори, що символізують серце дракона.