Проєкт під назвою "діамант" встановлений в горах у центральній частині Норвегії та є поєднанням традиційної і сучасної архітектури країни. Дерев'яне приміщення має всього кілька квадратних метрів площі і стоїть на міцному металевому стовпі. Більше про мініатюрний будиночок в Норвегії – читайте в матеріалі.

Будівля побудована в муніципалітеті Уппдал, що неподалік Тронгейма, повідомляє Archdaily.

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Саме приміщення має гострі кути зі скошеним одним боком. Дві з семи граней, піднятого над землею будинку, зроблені зі скла, а решту дерев'яні.



Традиційне норвезьке житло вдало доповнює фон для цього будинку / Фото Archdaily

Будинок звели на пагорбі поряд зі старими дерев'яними приміщеннями.

З самого початку ми були зачаровані ідеєю створення творіння сучасної архітектури, який міг би сформувати контраст із віковим, красивими дерев'яними будівлями,

– розповів один із засновників.



Всередині місця вистачило лише для спальні / Фото Archdaily

Архітектори вирішили використати металеву колону, щоб обійтись без фундаменту, та залишити пагорб недоторканим.

Інтер'єр тут виконаний у стилі хюґе, а з прозорих стін та даху відкривається фантастичний краєвид на долину внизу та небо зверху.

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