Проект под названием "бриллиант" установлен в горах в центральной части Норвегии и представляет собой сочетание традиционной и современной архитектуры страны. Деревянное помещение имеет всего несколько квадратных метров площади и стоит на прочном металлическом столбе. Больше о миниатюрном домике в Норвегии – читайте в материале.

Здание построено в муниципалитете Оппдал, недалеко Тронхейма, сообщает Archdaily.

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Само помещение имеет острые углы со скошенной одной стороной. Две из семи граней, поднятого над землей дома, сделанные из стекла, а остальные деревянные.



Традиционное норвежское жилье удачно дополняет фон для этого дома / Фото Archdaily

Дом построили на холме рядом со старыми деревянными помещеньями.

С самого начала мы были очарованы идеей создания творения современной архитектуры, которое могло бы сформировать контраст с возрастным, красивыми деревянными зданиями,

– рассказал один из учредителей.



Внутри места хватило только для спальни / Фото Archdaily

Архитекторы решили использовать металлическую колонну, чтобы обойтись без фундамента, и оставить холм нетронутым.

Интерьер здесь выполнен в стиле хюгге, а из прозрачных стен и крыши открывается фантастический вид на долину внизу и небо сверху.

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