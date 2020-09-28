Солом'яне покриття: в Німеччині розробили міні-будинок для високогірних умов – фото
В університеті Штутгарта спроєктували мініатюрний будиночок під назвою SkinOver Reed. Це екологічна солом'яна хатина може стати популярною в австрійських Альпах. Споруда з дерева та спресованої соломи вийшла дуже міцною та здатна витримати сильний вітер. Більше про будиночок з солом'яним покриттям – читайте в матеріалі.
Цей проєкт став експериментом для перевірки можливостей соломи як альтернативи будівельного матеріалу для типових альпійських споруд, повідомляє Dezeen.
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Ми з'ясували, що в альпійській архітектурі більшість будівель зроблені з каменю, бетону, металу або дерева,
– розповіли архітектори.
Каркас будівлі зроблений з дерева / Фото Dezeen
В університеті задумались над альтернативним екологічним матеріалом, який можна було б використовувати в будівництві високо в горах.
Солому піддали великому тиску перед використанням / Фото Dezeen
За словами розробників, в результаті випробувань виявилось, що спресована солома має майже таку ж міцність як бетон.
Будиночок не має фундамент / Фото Dezeen
Архітектори зазначають, що солома не лише вуглецево нейтральний матеріал, але й має короткий технологічний ланцюг з низьким рівнем споживанням енергії та викидів, до того ж він перевірений поколіннями.
Споруда розташована поряд з туристичними стежками / Фото Dezeen
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Зараз проводяться дослідження щодо довговічності їхньої розробки. Прототип розмістили на висоті 2600 метрів, де кліматичні умови є доволі екстремальними. Після першої зими покриття майже не змінилось.
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