Литовська студія спроєктувала модульну каюту, яка дозволяє мешканцям подорожувати та відчути життя в самому серці природи.

Автором проєкту 019 Cabin є студія ŠA Atelier. Переносний дім легко конструюється та встановлюється в будь-яких ландшафтних умовах.

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Місцем розташування переносної кабіни може стати ліс, берег річки чи гори.

Затишок та комфорт / Фото Dezeen

Поки проєкт 019 Cabin є прототипом для компанії Piritas. У найближчому майбутньому планується запуск виробництва такої нерухомості на замовлення.

Скляні стіни для максимального злиття із ландшафтом / Фото Dezeen

Кабіна має сталевий каркас і стіни з листового металу. Складений металевий дах забезпечує затінення від сонця та збір дощової води.

Конструкцію можна встановити у будь-якій місцевості / Фото Dezeen

Дерев'яний інтер'єр площею 23 квадратні метри є повним контрастом із зовнішнім виглядом холодного металу.

Дах ніби плаває під вітром / Фото Dezeen

Складена конструкція даху піднімається вгору від основного об'єму будівлі, дозволяючи виступати в ролі парасольки, а також уловлювати дощову воду, яку можна фільтрувати для використання.