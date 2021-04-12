Дім художника: фото чарівної вілли в оточенні зелені та води

Джерело:Сontemporist
На островах Сан-Хуан, що у штаті Вашингтон, створили ідеальне місце для творчості та роздумів. Затишну резиденцію оточують дерева та вода.
Компактна хатина у мальовничій столиці США розташована на віддаленому лісистому обриві з казковим видом на воду. Завдяки вдалому проєкту будова розташована на ділянці у такий спосіб, що максимально використовує кожен доступний простір.
Читайте також Магія річки: котедж в Канаді, в якому байдуже на будь-яку погоду
Спроєктувала компактну каюту архітектурна фірма Olson Kundig. Дім має площу всього 41 квадратний метр.
Затишний простір / Фото Сontemporist
Дерев'яна хатина складається з однієї кімнати та пропонує гнучкий простір і може бути використаний як малярська майстерня або пансіонат.
Неймовірне оточення / Фото Сontemporist
Резиденція має кілька дверей, які відкриваються на комфортний внутрішній дворик.
Чарівна хатина / Фото Сontemporist
Лицьова сторона консольних панелей кабіни виходить на схил і має вікна від підлоги до стелі, які забезпечують безперешкодний огляд на навколишню мальовничу природу.