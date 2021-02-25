Сага "Сутінки" запам'яталася глядачам не тільки динамічним сюжетом та стосунками Едварда та Белли, а й прекрасною резиденцією, яка з'являється у стрічці кілька разів. Чудовий сучасний дім, у якому за сюжетом жили Каллени, розташований на великій ділянці поруч із річкою.

Дім у лісопарку Портленда був спроєктований американськими архітекторами Skylab Architecture. У резиденції передбачений тісний взаємозв'язок із природним середовищем та вражаючими внутрішніми просторами. Чудовий будинок став знаковим для всіх шанувальників фільму "Сутінки" та сім'ї Каллен.

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Будинок має назву Hoke House, спроєктований для виконавчого директора компанії NIKE, який побудував його для своєї сім'ї.

Дом в одній зі сцен саги / Фото Fancy Pants Homes

Резиденція поєднує технологічні та екологічні рішення. Будинок оснащений сміливими консолями, вдосконаленими будівельними системами та сучасними елементами управління. Поверхні, текстури та простори зведені із природних матеріалів.

Дім розташований за адресою: 118 Stevens Drive / Фото Fancy Pants Homes

У домі продумана система освітлення. Через великі вікна потрапляє максимум сонячних променів, а електричне світло наповнює дім м'якими жовтими бліками.

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Вражачий сучасний будинок / Фото Fancy Pants Homes

Hoke House має розгалужену систему палуб та внутрішніх двориків. Ці зони зовнішнього комфорту розташовані стратегічно у протилежних напрямках від основних житлових приміщень, щоб забезпечити щедрі відкриті простори, які можна використовувати в різний час доби та в різні сезони.

Затишна спальня із неймовірним видом / Фото Fancy Pants Homes

Мешканці можуть насолоджуватися навколишньою красою та величчю природи за будь-якої години та погоди. Одночасно міська і дика, резиденція гармоніює і відображає своє розташування на кордоні лісопарку.

Відкрита веранда / Фото Fancy Pants Homes

Будинок, в якому жили Каллени – це прекрасна резиденція із сучасним дизайном та неймовірною територією, у межі якої входить навіть річка.