Дивовижна іскра естонського лісу: як виглядає мікроготель, в якому хочеться залишитись назавжди

Компактний дерев'яний готель Maidla nature villa має мініатюрні розміри, затишний х'юге стиль та прекрасне розташування на території природного курорту.

Дизайн споруди був номінований на премію Європейського Союзу за сучасну архітектуру. Це простір, який занурює відвідувачів у незайману природу Естонії та показує чудову сучасну архітектуру та дизайн.

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Прекрасний приклад архітектури постав у незначних масштабах.

Дім у дрімучому лісі / Фото Designboom

Готель стоїть на семиметрових стовпах та займає площу лише 28 квадратних метрів. Споруда оточена східчастими дерев'яними терасами.

Дерев'яна окраса місцевості / Фото Designboom

Проєкт розробила архітектурна студія Mari Hunt. Головною метою було створити простір, який би нагадував людям про крихкість та цінність зв'язку з природою.

Краса природи / Фото Designboom

Незаймана природа стає все більшою розкішшю у світі, де більшість людей мешкають у гамірних мегаполісах. Це місце унікальне своєю можливістю втекти від усіх турбот та повністю зануритися у спілкування із природою.

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