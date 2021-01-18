Добігає до кінця скандальна каденція 45 президента США Дональда Трампа. Настає момент коли йому доведеться покинути Білий дім. У які резиденції прямують колишні очільники однієї із найвпливовіших країн світу – детальніше у нашому матеріалі.

Очільники США за традицією поселяються разом із сім'єю у Білому домі ще з 1800 року. Покидаючи пост, ексглави зазвичай обирають затишні та просторі будинки, серед яких заміські маєтки та вілли, повідомляє Love property.

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Річард Ніксон, маєток La Casa Pacifica

Маєток розташований у Сан-Клементе, штат Каліфорнія. Будинок на березі океану має площу 830 квадратних метрів. Одіозний президент придбав це житло у 1969 році за приблизно 1,4 мільйона доларів, що еквівалентно 10 мільйонам доларів сьогодні.

У маєтку є 9 спалень та 14 ванних кімнат / Фото Town

Серед найвпливовіших гостей, які побували тут Френк Сінатра, Джон Уейн та радянський лідер Леонід Брежнєв.

Рональд Рейган, будинок Bel Air

Подружжя Рейганів переїхало сюди у 2002 році. Дім розташований престижному районі Лос-Анджелеса. Вартість володінь становить близько 6 мільйонів доларів. Однією з окрас будинку із 17 кімнатами є бібліотека, котра заповнена старовинними книгами та прикрашена різними подарунками, котрі колишні президент та перша леді отримували під час подорожей по всьому світу.

Будинок оформлений у невибагливому стилі / Фото Love property

Після смерті подружжя вміст будинку було виставлено на продаж на аукціоні Christie's у Нью-Йорку.

Джордж Буш-старший, вілла у штаті Мен

Комплекс у Вест-Оук, в якому подружжя Бушів переважно проводило літні канікули, став їхнім домом після переїзду із Білого дому. Маєток складається з головного будинку у гонтовому стилі, який має дев'ять спалень, бібліотеку, а також пансіонат, басейн та навіть док.

Маєток був у власності сім'ї Буш понад 100 років / Фото Love property

Біл Клінтон, фермерський дім у Чаппакуа

Селище Чаппакуа розташоване у штаті Нью-Йорк. Саме сюди після каденції переїхала сім'я Клінтона. Це триповерховий сільський будинок, який збудували в 1889 році й має п'ять спалень та чотири ванні кімнати.

Площа дому складає 590 квадратних метрів / Фото Love property

У 2018 році у будинку спалахнула пожежа, проте вона не завдала сильної шкоди й маєток швидко відреставрували.

Барак Обама, особняк в окрузі Колумбія

Подружжя Обама витратило на цей комплекс близько 8,1 мільйона доларів. Цегляний будинок складається із восьми спалень, його родзинкою є башта у середньовічному стилі.

Вишуканий цегляний дім / Фото Love property

Дональд Трамп, маєток в Мар-а-Лаго

Серед численної нерухомості сім'ї Трамп є позолочена квартира в пентхаусі на Манхеттені та сільський маєток в штаті Нью-Йорк. Проте після інавгурації 20 січня 45 президент США планує переїхати в розкішний маєток Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида. Мар-а-Лаго – національна історична пам'ятка з унікальною колекцією книг та бальною залою з оздобленням золотом на суму в кілька мільйонів доларів. Стіни в маєтку прикрашені цінною деревиною англійського дуба.

Унікальна власність на бар'єрному острові у Палм-Біч / Фото Love property

Приблизна вартість комплексу зараз становить 200 мільйонів доларів.

Внутрішнє оздоблення будинку / Фото Love property

Резиденція приносить Трампу солідний дохід понад 15 мільйонів доларів щорічно як елітний заміський клуб.

Зала для святкувань / Фото Love property