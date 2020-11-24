Друге дихання для драми і трагедії: у Іспанії відкрили старий театр після реставрації – фото
Театр "L'Artesa" розташований у самому центрі міста Прат-де-Льобрегат і був побудований у 1919 році за проєктом архітектора Антонія Паскуаля і Карретеро. Він експлуатувався до 1988 року і залишався у невикористанні аж до сьогодні.
Основною метою реставрації та розширення "L'Artesa" є надання Прат-де-Льобрегату першокласного культурного закладу зі збереженням цінностей старого комплексу, про це повідомляє Archdaily.
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Театр має головний зал на 600 глядачів, невеликий зал на 150 глядачів, вестибюль, кафе та сервісний центр для гостей.
Театр має багаторічну історію / Фото Archdaily
Цегла, представлена на незавершених фасадах старої конструкції, використовується як один із ресурсів для єднання між вже існуючими частинами та новими.
Родзинкою дизайну є сходи / Фото Archdaily
Зовнішня універсальність театру дозволяє його конструктивно використовувати по-різному та обігрувати розташуванням деталей відповідно до потреб кожного простору. Периметр саду оброгоджений гратчастою стіною різної конфігурації по висоті, що дозволяє простим перехожим побачити, що відбувається по той бік.
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