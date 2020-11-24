Второе дыхание для драмы и трагедии: в Испании открыли старый театр после реставрации – фото
Театр "L'Artesa" расположен в самом центре города Прат-де-Льобрегат и был построен в 1919 году по проекту архитектора Антония Паскуаля и Карретеро. Он эксплуатировался до 1988 года и оставался в неиспользовании до сего дня.
Основной целью реставрации и расширения "L'Artesa" является предоставление Прат-де-Льобрегат первоклассного культурного учреждения с сохранением ценностей старого комплекса, об этом сообщает Archdaily.
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Театр имеет главный зал на 600 зрителей, небольшой зал на 150 зрителей, вестибюль, кафе и сервисный центр для гостей.
Театр имеет многолетнюю историю / Фото Archdaily
Кирпич, представленная на незавершенных фасадах старой конструкции, используется как один из ресурсов для единения между уже существующими частями и новыми.
Изюминкой дизайна является лестницы / Фото Archdaily
Внешняя универсальность театра позволяет его конструктивно использовать по-разному и обыгрывать расположением деталей в соответствии с потребностями каждого пространства. Периметр сада оброгоджений решетчатой стеной различной конфигурации по высоте, что позволяет простым прохожим увидеть, что происходит по ту сторону.
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