Італійська фірма Barberio Colella Architetti та архітектор Анджело Фігліола показали футуристичне бачення міського оазису в Абу-Дабі – столиці ОАЕ. Скульптуру видрукують на 3D-принтері, а основним будівельним матеріалом стане місцевий пісок. Також оазис буде підтримувати комфортну для людини температуру. Більше про оазис – читайте в матеріалі.

Проєкт зовні імітуватиме традиційну архітектуру ОАЕ та матиме назву "Urban Dunes", пише Inhabitat.

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Оазис розроблений на площі 1000 квадратних метрів та складатиметься зі склепінчастих елементів, які захищатимуть відвідувачів від палючого сонця та, завдяки новітнім технологіям, підтримуватимуть комфортну температуру.



Споруда буде напіввідкритою / Фото Inhabitat

Конструкція складається з окремих модулів, кожен з яких створений на 3D-принтері з домішуванням місцевого піску та спеціальних пігментів, що вбиратимуть тепло.



Колони тут розпилюватимуть воду / Фото Inhabitat

В центрі, а також з боків конструкції планують розмістити басейни, фонтани та пальми.

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Оазис матиме жовтий відтінок через додавання піску / Фото Inhabitat