Підтримуватиме прохолоду: в Абу-Дабі відкриють надрукований на 3D-принтері міський оазис – фото
Італійська фірма Barberio Colella Architetti та архітектор Анджело Фігліола показали футуристичне бачення міського оазису в Абу-Дабі – столиці ОАЕ. Скульптуру видрукують на 3D-принтері, а основним будівельним матеріалом стане місцевий пісок. Також оазис буде підтримувати комфортну для людини температуру. Більше про оазис – читайте в матеріалі.
Проєкт зовні імітуватиме традиційну архітектуру ОАЕ та матиме назву "Urban Dunes", пише Inhabitat.
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Оазис розроблений на площі 1000 квадратних метрів та складатиметься зі склепінчастих елементів, які захищатимуть відвідувачів від палючого сонця та, завдяки новітнім технологіям, підтримуватимуть комфортну температуру.
Споруда буде напіввідкритою / Фото Inhabitat
Конструкція складається з окремих модулів, кожен з яких створений на 3D-принтері з домішуванням місцевого піску та спеціальних пігментів, що вбиратимуть тепло.
Колони тут розпилюватимуть воду / Фото Inhabitat
В центрі, а також з боків конструкції планують розмістити басейни, фонтани та пальми.
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Оазис матиме жовтий відтінок через додавання піску / Фото Inhabitat
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