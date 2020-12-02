Відпочинок в контейнерах: французький дизайнер створив готель для кочівників – фото
Використавши старі транспортні контейнери, французький дизайнер Ора Іто розробив проєкт Flying Nest або просто готель "для кочівників". Установка конструкції займає всього кілька годин, до того ж її легко транспортувати. Більше про "готель для кочівників" – читайте в матеріалі.
Готель складається з ізольованих контейнерів, що накладені один на одного, інформує His.ua.
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Кожен з контейнерів має площу 12 метрів квадратних, а зовні вони обшиті деревом. Потрапити всередину можна за допомогою терасного коридору, який поєднує кожен номер.
Готель можна встановити в будь-якій точці на земній кулі / Фото His.ua
Розробник прогнозує, що його кочовий готель може стати популярним для фестивалів типу "open air" або корпоративних виїздів на природу.
Інтер'єри тут також обшиті деревом, а всередині є невелика спальня з великим вікном, а також зона ванни та вітальні.
Номер підходить для однієї або двох осіб / Фото His.ua
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Такий готель можна буде встановлювати в будь-яких кліматичних умовах від пустелі та до високогір'я. Цей прототип встановлений на висоті 1800 метрів над рівнем моря.
Дивіться більше фото "готелю для кочівників":
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