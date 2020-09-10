Данська архітектурна фірма TREDJE NATUR розробила новий генеральний план площею 40 гектарів для міста Берген, що в Норвегії. Перш за все, розробники мають на меті принести нове життя старому логістичному порту та паромному терміналу. На перший план вийде екологічність та адаптація до місцевого клімату.

Місто Берген розташоване на півдні Норвегії, повідомляє Archdaily.

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План передбачає створення району з нульовими викидами, який орієнтований на економіку спільного користування з використанням відновлюваних будівельних матеріалів та стратегії адаптації до клімату.

План вводить новий міський інноваційний район, який з'єднує природну набережну з прилеглими зеленими зонами. В результаті – повинні утворити великий, зелений та загальнодоступний міський простір.



Проєкт утворить цілий додатковий район у Бергені / Фото Archdaily

Новий квартал міста назвуть морським. Окрім порту тут з'явиться інститут морських досліджень, управління рибного господарства та новий океанаріум.

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Цей район стане найзеленішим у місті / Фото Archdaily