Американський архітектор у співпраці з еквадорською девелоперською компанією закінчили 24-поверховий житловий хмарочос у столиці Еквадору – Кіто. Нова будівля має скляний фасад, посередині її розділяє громадський простір, а сама конструкція має форму вигнутої дуги. Більше про "вигнутий" житловий хмарочос з Еквадору – читайте в матеріалі.

Житловий комплекс міститиме 99 квартир та 5 одиниць комерційного призначення. Мешканці матимуть краєвид на міський парк Ла-Кароліна, пише Dezeen.

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Просто посередині будівля розділена громадською триповерховою зоною, яка містить басейн із сходами до відкритої вітальні, де мешканці можуть насолоджуватися видом на місто.



Проєкт є унікальним для Еквадору / Фото Dezeen

Парк Ла-Кароліна був для мене головним орієнтиром у цьому проєкті. Я думав про зелень, відкритість та доступ до свіжого повітря, які приносить парк, і хотів імітувати це відчуття в цій будівлі,

– розповідає натхненник.



Громадський простір містить все необхідне для відпочинку / Фото Dezeen

Хмарочос складається з білих колон та перекриттів, які зовні обтягнуті склом. Загальна площа приміщень складає 18 846 квадратних метрів, які укомплектовані низкою зручностей для мешканців. Серед них такі послуги, як другий басейн на даху будівлі, фітнес-зал та спа-центр із сауною, паровою лазнею та масажним кабінетом.



В будівлі також обладнаний тренажерний зал / Фото Dezeen

Також тут є дитяча ігрова кімната, кінотеатр та лаунджі з барбекю. До того ж будівля обладнана системою забору дощової води.

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Головною особливістю хмарочоса є його викривлена структура, що робить приміщення унікальним в Еквадорі.

Дивіться більше фото хмарочоса у формі дуги в Еквадорі: