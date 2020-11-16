Замовники доручили архітекторам побудувати невеликий, але просторий будинок в лісі неподалік Кейптауну. Будівля повністю дерев'яна та створена з чотирьох капсул, які поєднані між собою та зливається з лісом поряд. Більше про будинок в ПАР – читайте в матеріалі.

Будинок має форму квадрата та кола одночасно, повідомляє Archdaily.

Вас може зацікавити: Будинок без фундаменту: цікаве архітектурне рішення з Мексики – фото

Сам будинок має квадратну форму, в якому розміщена велика вітальня, а по боках до нього примикають круглі капсули, які частково занурені всередину.



Будівля має широкі вікна з південного фасаду / Фото Archdaily

Кожну таку капсулу по усій довжині пронизують металеві колони, які частково занурені в землю та служать фундаментом. Загалом уся конструкція є геніальною вигадкою інженерів, які вдало поєднали скло, дерево та метал.



З іншого боку в окремій капсулі облаштовано ванну кімнату / Фото Archdaily

Загалом приміщення має три поверхи: на першому організовані вітальня, кухня та їдальня, на другому поверсі спальні приміщення, а нагорі – тераса.



Нагорі в будинку – відкрита тераса / Фото Archdaily

До теми: "Зовнішній" будинок: у США сімейна пара разом мешкає у двох відкритих павільйонах – фото

Будівля лише частково торкається землі, адже загалом піднята на металевих колонах. Кріплення між сталлю та деревиною зроблені за допомогою латунних деталей. Матеріали не піддаються обробці та будуть відображати плину часу і старіти разом з деревами навколо.

Дивіться більше фото "капсульного" будинку в ПАР: