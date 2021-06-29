Елегантна виноробня посеред виноградника: промисловий проєкт у Франції
Джерело:Dezeen
Вино – одна з найвідоміших візитівок Франції. Південь країни вабить тисячі туристів, які хочуть побачити процес виробництва п'янкого трунку. Один з виноградників тепер може похизуватися красивою винарнею.
Садиба Les Davids, частиною якої стала виноробня, розташована у Провансі, на Лазурному березі. Це казкова місце вважається одним з найкращих у світі для виробництва вина.
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Споруду звели з бетону, а дизайнери вирішили помалювати його охрою, аби споруда не надто виділялася з навколишнього ландшафту.
Виноробня – обов'язковий атрибут житла в Провансі / Фото Dezeen
Будівля одночасно масивна та компактна. Такого ефекту вдалося досягнути завдяки матеріалам, прямим лініям та невеликій кількості отворів у споруді.
Серце виноробні / Фото Dezeen
Також тут зробили дегустаційну кімнату, аби господарі та гості могли одразу скуштувати п'янкий напій.
Дегустація – фінальна ланка процесу виробництва / Фото Dezeen