В Нью-Йорку завершується будівництво ще одного хмарочоса, який стане штаб-квартирою виробника вакцин проти коронавірусу Pfizer.

Творцем проєкту є архітектурна фірма BIG, котра звела хмарочос висотою 314 метрів. Новітня будівля має стати серцем американської біофармацевтичної компанії Pfizer, яка розробила одну з вакцин проти коронавірусу і зараз є лідером на ринку вакцинації.

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Будівлю мають ввести в експлуатацію у 2022 році. Вежа матиме ландшафтні тераси в ступеневому дизайні навколо своєї зовнішньої сторони.

Новий хмарочос на Мангеттені / Фото Dezeen

Новий хмарочос стане 13-ю за висотою будівлею в місті Нью-Йорк. Вежа матиме 65 поверхів і займатиме цілий квартал в районі Гудзон-Ярд на Манхеттені.

Вид на вежу / Фото Dezeen

Окрім компанії Pfizer тут також розташуються юридична фірма Debevoise&Plimpton та фірма з управління активами AllianceBernstein.

Просторий та зручний офіс / Фото Dezeen

Конструкція вежі зведена таким чином, що кожен поверх матиме доступ до озеленених відкритих просторів. Споруда поєднує в собі класичний силует модерного хмарочоса з витонченими пропорціями та ефективними макетами сучасної багатоповерхівки.