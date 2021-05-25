Фантастика та технології: у Харкові відкрили "Сільпо" у дивовижному стилі

Харків поповнився супермаркетом у стилі дизель-панк. В торгово-розважальному центрі "Нікольський" відкрили захопливий "Сільпо", оформлений в унікальному фантастичному стилі.

У стилістиці магазину відзначені популярні харківські митці та винахідники. Відвідувачі зможуть зануритися в альтернативну реальність фантастичного світу. Поєднання ретроспективи та напіввигаданий світ втілилися у магазині із неймовірною атмосферою.

Цікаво Пробудження сили: Disney відкриває неймовірний готель у стилі "Зоряних воєн"

Серед родзинок супермаркету – артоб’єкти, які відзначають визначних харків’ян: Лева Кононова, засновника картинг-школи, та Володимира Нікітіна, перегонова машина якого увійшла в історію автомобільного будівництва.

Дивовижне місце / Фото MMR

Дизель-панк – це ретро футуристичний стиль наукової фантастики, подібний до стимпанку чи кіберпанку.



Чарівна атмосфера / Фото MMR

Фантастичний стиль поєднує у собі естетику дизельної технології міжвоєнного періоду до 1950-х років із ретро футуристичними технологіями.



Простір приємних покупок / Фото MMR

Фантастична альтернативна реальність магазину також є заслугою відомих харківських митців: тут є графіті Гамлета Зінковського й маска Боба Бассета.

Зона кафе / Фото MMR

Серед нововведень супермаркету можна виділити новий відділ ― дегустаційний простір.



Шикарний дизайн / Фото MMR

Тут планують проводити майстер-класи для дітей і дорослих, серед запрошених гостей будуть обирати найкращих шеф-кухарів України.