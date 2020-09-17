"Клавішний" дах та зелень: у В'єтнамі будівельна компанія створила незвичний офіс – фото
Архітектурна фірма ARO спроєктувала офіс для в'єтнамської будівельної компанії. Приміщення отримало каскадний дах у вигляді клавіш піаніно. Блоки білого кольору наповнені зеленню, а інтерєр виконаний у темних тонах для контрасту. Більше про незвичний офіс – читайте в матеріалі.
Офіс виконуватиме функцію точки продажу квартир в районі Вой-Ланг Гіанг, що у північно-східній частині В'єтнаму, повідомляє Archdaily.
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Компанія сподівається, що такий незвичний офіс спонукатиме відвідувачів активніше купувати житло, адже місця продажу мають великий вплив на психологію інвесторів.
Проєктанти заклали в офіс філософію будівельної компанії / Фото Archdaily
Основний фасад будівлі є східним, тож сонячне світло тут зазвичай зранку. Форма приміщення перегукується з гірським пейзажем цього регіону. Саме гори вплинули на зовнішній вигляд офісу, де дах утворений з каскадів білих прямокутників, у які посадили рослини.
Основний фасад повернутий в східний бік / Фото Archdaily
За словами проєктантів, вдень "коробки" створюватимуть форму пагорбів, а ввечері в поєднанні зі світлом нагадуватимуть образи хмар.
Чорний мармур – основний матеріал, який використовували для облицювання інтер'єру / Фото Archdaily
Інтер'єр проглядається через скляний фасад, тож стійку реєстрації видно зовні. Скляні двері розділили простір для забезпечення природної вентиляції.
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Стеля, столи та робочі поверхні тут теж білого кольору, а решту інтер'єру виконано в темних тонах, для забезпечення контрасту.
Дивіться більше фото офісної будівлі з В'єтнаму: