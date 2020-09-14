В місті Таншань, що на півночі Китаю, з'явились будинки під назвою "Третій вимір". Житловий комплекс, що складається з білих багатоповерхівок, вирізняється великою кількість нетипових терас та балконів, що виступають далеко за фасад. Більше про дивні будинки – читайте в матеріалі.

Загалом житловий комплекс складається з двох стометрових будівель зі скошеним фасадом, пише Archdaily.

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Важливою умовою для будівництва цих споруд було забезпечення кожної квартири сонячним світлом, тож форма і розташування приміщень тут зумовлені саме напрямком світла.



Такі обмеження ставить зазвичай китайська влада / Фото Archdaily

Житловий комплекс намагається втілити в життя футуристичний проєкт щодо тривимірного міського поселення. Кожна з будівель тут містить 76 вертикальних апартаментів.



Житлові комплекси розташовані посеред великого масиву / Фото Archdaily

Головною особливістю житлового комплексу є тераси різних форм, які розташовані у шаховому порядку, які забезпечують свіжим повітрям та видом на місто мешканців будинків.



Балкони мають дахи та перегородки по боках / Фото Archdaily

Тераси мають площу, а квартири з доступом до них коштують дорожче. Ціна також залежить від поверху – пентхауси обійдуться дорожче, а квартири в партері, звісно, дешевше.

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З північного боку деякі квартири навіть не мають вікон / Фото Archdaily