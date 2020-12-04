На околиці Копенгагена в муніципалітеті Альбертслунд архітектурна компанія Schmidt Hammer Lassen Architects побудує сучасний екологічний район зі збереженням історичних житлових будівель. Особливість полягає у тому, що новий район постане на території колишньої державної в'язниці. Більше про новий архітектурний проєкт з Данії – читайте в матеріалі.

Новий район побудують за 15 кілометрів від центру Копенгагена, пише Archdaily.

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Проєкт має на меті відкрити місту закриту ділянку, створюючи природне міське продовження. Район буде мати площу 160 000 квадратних метрів, адже охоплює не лише виправний заклад, але й низку інших історичних будівель.



Фасади історичних будинків планують осучаснити / Фото Archdaily

Наше бачення полягає у створенні нового району із зеленим серцем для всіх громадян, який зміцнює соціальну, кліматичну та ландшафтну силу в Альбертслунді,

– розповів розробник.

За словами архітектора, вони планують зберегти якомога більше теперішньої будівлі в'язниці та історичних будинків.



Новий район буде одним з найбільш озеленених в Копенгагені / Фото Archdaily

Новий район отримає багато зелених насаджень, інтеграцію міського сільського господарства, а також громадські зони та спортивних споруди.



Район складатиметься переважно з цегляних будівель / Фото Archdaily

Сама будівля в'язниці у формі зірки є знаковою та стане відкритим простором, оточеним деревами. Натхненний минулим, проєкт залучає нові громадські зв'язки та основну вулицю, яка оточує територію та пов'язує різні райони міста разом із теперішньою будівлею в'язниці.



В'язницю відкриють для відвідувачів / Фото Archdaily

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Розробники стверджують, що вони використали історію, стіни та старі сади теперішньої ділянки, щоб створити нове місце зустрічей для всього міста.