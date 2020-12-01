Масштабний та інноваційний: бюро Захи Хадід представило проєкт музею науки в Китаї – фото
Відоме архітектурне бюро Zaha Hadid Architects показала проєкт нового музею науки і технологій в місті Шеньчжень, що в Китаї. Будівля покликана стати визначною частиною "інноваційного коридору" між Шеньчженем та Гуанчжоу – технологічно найбільш розвинених міст Китаю. Більше про новий музей – читайте в матеріалі.
Планується, що новий музей буде пов'язаний з університетами, школами та інноваційними центрами по всьому Китаю, повідомляє Archdaily.
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Орієнтуючись на "максимальну пристосованість" для експонатів та галерей, П-подібний план проєкту буде поєднувати навчальні приміщення та громадські простори навколо внутрішнього дворика – атріуму.
Музей побудують на околиці міста / Фото Archdaily
Загалом площа музею становитиме понад 125 000 метрів квадратних. Ще однією функцією музею буде об'єднання міста та парку, які розташовані зі східного боку від будівлі.
Будівля імітуватиме пагорби, а фасад буде зроблений зі скла. Дизайн зроблять пристосованим до максимального використання природного освітлення, а об'єм будівлі відповідатиме соціальному дистанціюванню.
Всередині величезної будівлі буде лише один повноцінний поверх / Фото Archdaily
Будівництво Шеньчженьського науково-технічного музею планують завершити наприкінці 2023 року.
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Дивіться більше фото проєкту музею науки та технологій в Китаї:
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